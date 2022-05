groupBitmap

Bitmap or Aggregate calculations from a unsigned integer column, return cardinality of type UInt64, if add suffix -State, then return bitmap object.

groupBitmap ( expr )



Arguments

expr – An expression that results in UInt* type.

Return value

Value of the UInt64 type.

Example

Test data:

UserID

1

1

2

3



Query:

SELECT groupBitmap ( UserID ) as num FROM t



Result: