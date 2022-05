groupArraySample

Creates an array of sample argument values. The size of the resulting array is limited to max_size elements. Argument values are selected and added to the array randomly.

Syntax

groupArraySample ( max_size [ , seed ] ) ( x )



Arguments

max_size β€” Maximum size of the resulting array. UInt64.

β€” Maximum size of the resulting array. UInt64. seed β€” Seed for the random number generator. Optional. UInt64. Default value: 123456 .

β€” Seed for the random number generator. Optional. UInt64. Default value: . x β€” Argument (column name or expression).

Returned values

Array of randomly selected x arguments.

Type: Array.

Examples

Consider table colors :

β”Œβ”€id─┬─color──┐

β”‚ 1 β”‚ red β”‚

β”‚ 2 β”‚ blue β”‚

β”‚ 3 β”‚ green β”‚

β”‚ 4 β”‚ white β”‚

β”‚ 5 β”‚ orange β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query with column name as argument:

SELECT groupArraySample ( 3 ) ( color ) as newcolors FROM colors ;



Result:

β”Œβ”€newcolors──────────────────┐

β”‚ ['white','blue','green'] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query with column name and different seed:

SELECT groupArraySample ( 3 , 987654321 ) ( color ) as newcolors FROM colors ;



Result:

β”Œβ”€newcolors──────────────────┐

β”‚ ['red','orange','green'] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query with expression as argument:

SELECT groupArraySample ( 3 ) ( concat ( 'light-' , color ) ) as newcolors FROM colors ;



Result: