groupArrayMovingSum

Calculates the moving sum of input values.

groupArrayMovingSum ( numbers_for_summing )

groupArrayMovingSum ( window_size ) ( numbers_for_summing )



The function can take the window size as a parameter. If left unspecified, the function takes the window size equal to the number of rows in the column.

Arguments

numbers_for_summing β€” Expression resulting in a numeric data type value.

β€” Expression resulting in a numeric data type value. window_size β€” Size of the calculation window.

Returned values

Array of the same size and type as the input data.

Example

The sample table:

CREATE TABLE t

(

` int ` UInt8 ,

` float ` Float32 ,

` dec ` Decimal32 ( 2 )

)

ENGINE = TinyLog



β”Œβ”€int─┬─float─┬──dec─┐

β”‚ 1 β”‚ 1.1 β”‚ 1.10 β”‚

β”‚ 2 β”‚ 2.2 β”‚ 2.20 β”‚

β”‚ 4 β”‚ 4.4 β”‚ 4.40 β”‚

β”‚ 7 β”‚ 7.77 β”‚ 7.77 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



The queries:

SELECT

groupArrayMovingSum ( int ) AS I ,

groupArrayMovingSum ( float ) AS F ,

groupArrayMovingSum ( dec ) AS D

FROM t



β”Œβ”€I──────────┬─F───────────────────────────────┬─D──────────────────────┐

β”‚ [1,3,7,14] β”‚ [1.1,3.3000002,7.7000003,15.47] β”‚ [1.10,3.30,7.70,15.47] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



SELECT

groupArrayMovingSum ( 2 ) ( int ) AS I ,

groupArrayMovingSum ( 2 ) ( float ) AS F ,

groupArrayMovingSum ( 2 ) ( dec ) AS D

FROM t