groupArray

Syntax: groupArray(x) or groupArray(max_size)(x)

Creates an array of argument values. Values can be added to the array in any (indeterminate) order.

The second version (with the max_size parameter) limits the size of the resulting array to max_size elements. For example, groupArray(1)(x) is equivalent to [any (x)] .

In some cases, you can still rely on the order of execution. This applies to cases when SELECT comes from a subquery that uses ORDER BY .

Example

SELECT * FROM default.ck;



β”Œβ”€id─┬─name─────┐

β”‚ 1 β”‚ zhangsan β”‚

β”‚ 1 β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚

β”‚ 1 β”‚ lisi β”‚

β”‚ 2 β”‚ wangwu β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜





Query:

select id , groupArray ( 10 ) ( name ) from default . ck group by id ;



Result:

β”Œβ”€id─┬─groupArray(10)(name)─┐

β”‚ 1 β”‚ ['zhangsan','lisi'] β”‚

β”‚ 2 β”‚ ['wangwu'] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



The groupArray function will remove ᴺᡁᴸᴸ value based on the above results.