argMin

Calculates the arg value for a minimum val value. If there are several different values of arg for minimum values of val , returns the first of these values encountered.

Syntax

argMin ( arg , val )



Arguments

arg β€” Argument.

β€” Argument. val β€” Value.

Returned value

arg value that corresponds to minimum val value.

Type: matches arg type.

Example

Input table:

β”Œβ”€user─────┬─salary─┐

β”‚ director β”‚ 5000 β”‚

β”‚ manager β”‚ 3000 β”‚

β”‚ worker β”‚ 1000 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Query:

SELECT argMin ( user , salary ) FROM salary



Result: