On this page

Aggregate Functions

Aggregate functions work in the normal way as expected by database experts.

ClickHouse also supports:

Parametric aggregate functions, which accept other parameters in addition to columns.

Combinators, which change the behavior of aggregate functions.

During aggregation, all NULL s are skipped.

Examples:

Consider this table:

β”Œβ”€x─┬────y─┐

β”‚ 1 β”‚ 2 β”‚

β”‚ 2 β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚

β”‚ 3 β”‚ 2 β”‚

β”‚ 3 β”‚ 3 β”‚

β”‚ 3 β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚

β””β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Let’s say you need to total the values in the y column:

SELECT sum ( y ) FROM t_null_big



β”Œβ”€sum(y)─┐

β”‚ 7 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



Now you can use the groupArray function to create an array from the y column:

SELECT groupArray ( y ) FROM t_null_big



β”Œβ”€groupArray(y)─┐

β”‚ [2,2,3] β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜