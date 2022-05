On this page

clickhouse-compressor

Simple program for data compression and decompression.

Compress data with LZ4:

$ ./clickhouse-compressor < input_file > output_file



Decompress data from LZ4 format:

$ ./clickhouse-compressor --decompress < input_file > output_file



Compress data with ZSTD at level 5:

$ ./clickhouse-compressor --codec 'ZSTD(5)' < input_file > output_file



Compress data with Delta of four bytes and ZSTD level 10.