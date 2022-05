stack_trace

Contains stack traces of all server threads. Allows developers to introspect the server state.

To analyze stack frames, use the addressToLine , addressToLineWithInlines , addressToSymbol and demangle introspection functions.

Columns:

thread_name (String) — Thread name.

(String) — Thread name. thread_id (UInt64) — Thread identifier.

(UInt64) — Thread identifier. query_id (String) — Query identifier that can be used to get details about a query that was running from the query_log system table.

(String) — Query identifier that can be used to get details about a query that was running from the query_log system table. trace (Array(UInt64)) — A stack trace which represents a list of physical addresses where the called methods are stored.

Example

Enabling introspection functions:

SET allow_introspection_functions = 1 ;



Getting symbols from ClickHouse object files:

WITH arrayMap ( x - > demangle ( addressToSymbol ( x ) ) , trace ) AS all SELECT thread_name , thread_id , query_id , arrayStringConcat ( all , '

' ) AS res FROM system . stack_trace LIMIT 1 \G ;



Row 1:

──────

thread_name: clickhouse-serv



thread_id: 686

query_id: 1a11f70b-626d-47c1-b948-f9c7b206395d

res: sigqueue

DB::StorageSystemStackTrace::fillData(std::__1::vector<COW<DB::IColumn>::mutable_ptr<DB::IColumn>, std::__1::allocator<COW<DB::IColumn>::mutable_ptr<DB::IColumn> > >&, DB::Context const&, DB::SelectQueryInfo const&) const

DB::IStorageSystemOneBlock<DB::StorageSystemStackTrace>::read(std::__1::vector<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> >, std::__1::allocator<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > > > const&, DB::SelectQueryInfo const&, DB::Context const&, DB::QueryProcessingStage::Enum, unsigned long, unsigned int)

DB::InterpreterSelectQuery::executeFetchColumns(DB::QueryProcessingStage::Enum, DB::QueryPipeline&, std::__1::shared_ptr<DB::PrewhereInfo> const&, std::__1::vector<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> >, std::__1::allocator<std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > > > const&)

DB::InterpreterSelectQuery::executeImpl(DB::QueryPipeline&, std::__1::shared_ptr<DB::IBlockInputStream> const&, std::__1::optional<DB::Pipe>)

DB::InterpreterSelectQuery::execute()

DB::InterpreterSelectWithUnionQuery::execute()

DB::executeQueryImpl(char const*, char const*, DB::Context&, bool, DB::QueryProcessingStage::Enum, bool, DB::ReadBuffer*)

DB::executeQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, DB::Context&, bool, DB::QueryProcessingStage::Enum, bool)

DB::TCPHandler::runImpl()

DB::TCPHandler::run()

Poco::Net::TCPServerConnection::start()

Poco::Net::TCPServerDispatcher::run()

Poco::PooledThread::run()

Poco::ThreadImpl::runnableEntry(void*)

start_thread

__clone



Getting filenames and line numbers in ClickHouse source code:

WITH arrayMap ( x - > addressToLine ( x ) , trace ) AS all , arrayFilter ( x - > x LIKE '%/dbms/%' , all ) AS dbms SELECT thread_name , thread_id , query_id , arrayStringConcat ( notEmpty ( dbms ) ? dbms : all , '

' ) AS res FROM system . stack_trace LIMIT 1 \G ;



Row 1:

──────

thread_name: clickhouse-serv



thread_id: 686

query_id: cad353e7-1c29-4b2e-949f-93e597ab7a54

res: /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Storages/System/StorageSystemStackTrace.cpp:182

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/libcxx/include/vector:656

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp:1338

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Interpreters/InterpreterSelectQuery.cpp:751

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/libcxx/include/optional:224

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Interpreters/InterpreterSelectWithUnionQuery.cpp:192

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Interpreters/executeQuery.cpp:384

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Interpreters/executeQuery.cpp:643

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Server/TCPHandler.cpp:251

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../src/Server/TCPHandler.cpp:1197

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:57

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/libcxx/include/atomic:856

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/poco/Foundation/include/Poco/Mutex_POSIX.h:59

/build/obj-x86_64-linux-gnu/../contrib/poco/Foundation/include/Poco/AutoPtr.h:223

/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.27.so

/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.27.so



