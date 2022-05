β”Œβ”€name────────────────────────────────────────┬─value─────┬─changed─┬─description───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─min──┬─max──┬─readonly─┐



β”‚ min_insert_block_size_rows β”‚ 1048576 β”‚ 0 β”‚ Squash blocks passed to INSERT query to specified size in rows, if blocks are not big enough. β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ 0 β”‚



β”‚ min_insert_block_size_bytes β”‚ 268435456 β”‚ 0 β”‚ Squash blocks passed to INSERT query to specified size in bytes, if blocks are not big enough. β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ 0 β”‚



β”‚ read_backoff_min_interval_between_events_ms β”‚ 1000 β”‚ 0 β”‚ Settings to reduce the number of threads in case of slow reads. Do not pay attention to the event, if the previous one has passed less than a certain amount of time. β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ ᴺᡁᴸᴸ β”‚ 0 β”‚