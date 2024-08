projections

Contains information about existing projections in all the tables.

Columns:

database (String) — Database name.

table (String) — Table name.

name (String) — Projection name.

type (Enum) — Projection type ('Normal' = 0, 'Aggregate' = 1).

sorting_key (Array(String)) — Projection sorting key.

query (String) — Projection query.

Example

SELECT * FROM system . projections LIMIT 2 FORMAT Vertical ;