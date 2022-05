numbers

This table contains a single UInt64 column named number that contains almost all the natural numbers starting from zero.

You can use this table for tests, or if you need to do a brute force search.

Reads from this table are not parallelized.

Example

: ) SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10 ;



β”Œβ”€number─┐

β”‚ 0 β”‚

β”‚ 1 β”‚

β”‚ 2 β”‚

β”‚ 3 β”‚

β”‚ 4 β”‚

β”‚ 5 β”‚

β”‚ 6 β”‚

β”‚ 7 β”‚

β”‚ 8 β”‚

β”‚ 9 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



10 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.



