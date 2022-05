metrics

Contains metrics which can be calculated instantly, or have a current value. For example, the number of simultaneously processed queries or the current replica delay. This table is always up to date.

Columns:

(String) β€” Metric name. value (Int64) β€” Metric value.

(Int64) β€” Metric value. description (String) β€” Metric description.

The list of supported metrics you can find in the src/Common/CurrentMetrics.cpp source file of ClickHouse.

Example

SELECT * FROM system . metrics LIMIT 10



β”Œβ”€metric───────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────┐

β”‚ Query β”‚ 1 β”‚ Number of executing queries β”‚

β”‚ Merge β”‚ 0 β”‚ Number of executing background merges β”‚

β”‚ PartMutation β”‚ 0 β”‚ Number of mutations (ALTER DELETE/UPDATE) β”‚

β”‚ ReplicatedFetch β”‚ 0 β”‚ Number of data parts being fetched from replicas β”‚

β”‚ ReplicatedSend β”‚ 0 β”‚ Number of data parts being sent to replicas β”‚

β”‚ ReplicatedChecks β”‚ 0 β”‚ Number of data parts checking for consistency β”‚

β”‚ BackgroundMergesAndMutationsPoolTask β”‚ 0 β”‚ Number of active merges and mutations in an associated background pool β”‚

β”‚ BackgroundFetchesPoolTask β”‚ 0 β”‚ Number of active fetches in an associated background pool β”‚

β”‚ BackgroundCommonPoolTask β”‚ 0 β”‚ Number of active tasks in an associated background pool β”‚

β”‚ BackgroundMovePoolTask β”‚ 0 β”‚ Number of active tasks in BackgroundProcessingPool for moves β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



See Also

system.asynchronous_metrics β€” Contains periodically calculated metrics.

system.events β€” Contains a number of events that occurred.

system.metric_log β€” Contains a history of metrics values from tables system.metrics and system.events .

and . Monitoring β€” Base concepts of ClickHouse monitoring.

