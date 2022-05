metric_log

Contains history of metrics values from tables system.metrics and system.events , periodically flushed to disk.

Columns:

event_date (Date) — Event date.

(Date) — Event date. event_time (DateTime) — Event time.

(DateTime) — Event time. event_time_microseconds (DateTime64) — Event time with microseconds resolution.

Example

SELECT * FROM system . metric_log LIMIT 1 FORMAT Vertical ;



Row 1:

──────

event_date: 2020-09-05

event_time: 2020-09-05 16:22:33

event_time_microseconds: 2020-09-05 16:22:33.196807

milliseconds: 196

ProfileEvent_Query: 0

ProfileEvent_SelectQuery: 0

ProfileEvent_InsertQuery: 0

ProfileEvent_FailedQuery: 0

ProfileEvent_FailedSelectQuery: 0

...

...

CurrentMetric_Revision: 54439

CurrentMetric_VersionInteger: 20009001

CurrentMetric_RWLockWaitingReaders: 0

CurrentMetric_RWLockWaitingWriters: 0

CurrentMetric_RWLockActiveReaders: 0

CurrentMetric_RWLockActiveWriters: 0

CurrentMetric_GlobalThread: 74

CurrentMetric_GlobalThreadActive: 26

CurrentMetric_LocalThread: 0

CurrentMetric_LocalThreadActive: 0

CurrentMetric_DistributedFilesToInsert: 0



See also

metric_log setting — Enabling and disabling the setting.

system.asynchronous_metrics — Contains periodically calculated metrics.

system.events — Contains a number of events that occurred.

system.metrics — Contains instantly calculated metrics.

Monitoring — Base concepts of ClickHouse monitoring.

