functions

Contains information about normal and aggregate functions.

Columns:

name ( String ) – The name of the function.

is_aggregate ( UInt8 ) β€" Whether the function is aggregate.

Example

SELECT * FROM system . functions LIMIT 10 ;



β”Œβ”€name──────────────────┬─is_aggregate─┬─case_insensitive─┬─alias_to─┬─create_query─┬─origin─┐

β”‚ logTrace β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ aes_decrypt_mysql β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ aes_encrypt_mysql β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ decrypt β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ encrypt β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ toBool β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ windowID β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ hopStart β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ hop β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β”‚ snowflakeToDateTime64 β”‚ 0 β”‚ 0 β”‚ β”‚ β”‚ System β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



10 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.



