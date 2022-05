contributors

Contains information about contributors. The order is random at query execution time.

Columns:

name (String) β€” Contributor (author) name from git log.

Example

SELECT * FROM system . contributors LIMIT 10



β”Œβ”€name─────────────┐

β”‚ Olga Khvostikova β”‚

β”‚ Max Vetrov β”‚

β”‚ LiuYangkuan β”‚

β”‚ svladykin β”‚

β”‚ zamulla β”‚

β”‚ Ε imon PodlipskΓ½ β”‚

β”‚ BayoNet β”‚

β”‚ Ilya Khomutov β”‚

β”‚ Amy Krishnevsky β”‚

β”‚ Loud_Scream β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



To find out yourself in the table, use a query:

SELECT * FROM system . contributors WHERE name = 'Olga Khvostikova'



β”Œβ”€name─────────────┐

β”‚ Olga Khvostikova β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



