asynchronous_metrics

Contains metrics that are calculated periodically in the background. For example, the amount of RAM in use.

Columns:

(String) β€” Metric name. value (Float64) β€” Metric value.

Example

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics LIMIT 10



β”Œβ”€metric──────────────────────────────────┬──────value─┐

β”‚ jemalloc.background_thread.run_interval β”‚ 0 β”‚

β”‚ jemalloc.background_thread.num_runs β”‚ 0 β”‚

β”‚ jemalloc.background_thread.num_threads β”‚ 0 β”‚

β”‚ jemalloc.retained β”‚ 422551552 β”‚

β”‚ jemalloc.mapped β”‚ 1682989056 β”‚

β”‚ jemalloc.resident β”‚ 1656446976 β”‚

β”‚ jemalloc.metadata_thp β”‚ 0 β”‚

β”‚ jemalloc.metadata β”‚ 10226856 β”‚

β”‚ UncompressedCacheCells β”‚ 0 β”‚

β”‚ MarkCacheFiles β”‚ 0 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



