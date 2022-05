asynchronous_metric_log

Contains the historical values for system.asynchronous_metrics , which are saved once per minute. Enabled by default.

Columns:

event_date (Date) β€” Event date.

event_time (DateTime) β€" Event time.

event_time_microseconds (DateTime64) β€" Event time with microseconds resolution.

name (String) β€" Metric name.

value (Float64) β€" Metric value.

Example

SELECT * FROM system . asynchronous_metric_log LIMIT 10



β”Œβ”€event_date─┬──────────event_time─┬────event_time_microseconds─┬─name─────────────────────────────────────┬─────value─┐

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ CPUFrequencyMHz_0 β”‚ 2120.9 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.arenas.all.pmuzzy β”‚ 743 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.arenas.all.pdirty β”‚ 26288 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.background_thread.run_intervals β”‚ 0 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.background_thread.num_runs β”‚ 0 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.retained β”‚ 60694528 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.mapped β”‚ 303161344 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.resident β”‚ 260931584 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.metadata β”‚ 12079488 β”‚

β”‚ 2020-09-05 β”‚ 2020-09-05 15:56:30 β”‚ 2020-09-05 15:56:30.025227 β”‚ jemalloc.allocated β”‚ 133756128 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



See Also

system.asynchronous_metrics β€” Contains metrics, calculated periodically in the background.

system.metric_log β€” Contains history of metrics values from tables system.metrics and system.events , periodically flushed to disk.

