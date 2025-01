ProtobufList

Similar to Protobuf but rows are represented as a sequence of sub-messages contained in a message with fixed name "Envelope".

Usage example:

SELECT * FROM test . table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'



cat protobuflist_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType'"



where the file schemafile.proto looks like this: