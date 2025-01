JSONEachRow

In this format, ClickHouse outputs each row as a separated, newline-delimited JSON Object. Alias: JSONLines , NDJSON .

Example:

{ "num" : 42 , "str" : "hello" , "arr" : [ 0 , 1 ] }

{ "num" : 43 , "str" : "hello" , "arr" : [ 0 , 1 , 2 ] }

{ "num" : 44 , "str" : "hello" , "arr" : [ 0 , 1 , 2 , 3 ] }



While importing data columns with unknown names will be skipped if setting input_format_skip_unknown_fields is set to 1.