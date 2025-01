Format Settings For JSON

input_format_import_nested_json Map nested JSON data to nested tables (it works for JSONEachRow format). false

input_format_json_read_bools_as_numbers Allow to parse bools as numbers in JSON input formats. true

input_format_json_read_bools_as_strings Allow to parse bools as strings in JSON input formats. true

input_format_json_read_numbers_as_strings Allow to parse numbers as strings in JSON input formats. true

input_format_json_read_arrays_as_strings Allow to parse JSON arrays as strings in JSON input formats. true

input_format_json_read_objects_as_strings Allow to parse JSON objects as strings in JSON input formats. true

input_format_json_named_tuples_as_objects Parse named tuple columns as JSON objects. true

input_format_json_try_infer_numbers_from_strings Try to infer numbers from string fields while schema inference. false

input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects Try to infer named tuple from JSON objects during schema inference. true

input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings Use type String for keys that contains only Nulls or empty objects/arrays during schema inference in JSON input formats. true

input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple Insert default values for missing elements in JSON object while parsing named tuple. true

input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple Ignore unknown keys in json object for named tuples. false

input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns Allow variable number of columns in JSONCompact/JSONCompactEachRow format, ignore extra columns and use default values on missing columns. false

input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence Throw an exception if JSON string contains bad escape sequence. If disabled, bad escape sequences will remain as is in the data. true

input_format_json_empty_as_default Treat empty fields in JSON input as default values. false For complex default expressions input_format_defaults_for_omitted_fields must be enabled too.

output_format_json_quote_64bit_integers Controls quoting of 64-bit integers in JSON output format. true

output_format_json_quote_64bit_floats Controls quoting of 64-bit floats in JSON output format. false

output_format_json_quote_denormals Enables '+nan', '-nan', '+inf', '-inf' outputs in JSON output format. false

output_format_json_quote_decimals Controls quoting of decimals in JSON output format. false

output_format_json_escape_forward_slashes Controls escaping forward slashes for string outputs in JSON output format. true

output_format_json_named_tuples_as_objects Serialize named tuple columns as JSON objects. true

output_format_json_array_of_rows Output a JSON array of all rows in JSONEachRow(Compact) format. false