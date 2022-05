On this page

Pull Data from Redshift to ClickHouse

In the pull scenario, the idea is to leverage the ClickHouse JDBC Bridge to connect to a Redshift cluster directly from a ClickHouse instance and perform INSERT INTO ... SELECT queries:

Generic to all JDBC compatible tools

Elegant solution to allow querying multiple external datasources from within ClickHouse

Requires a ClickHouse JDBC Bridge instance which can turn into a potential scalability bottleneck

note Even though Redshift is based on PostgreSQL, using the ClickHouse PostgreSQL table function or table engine is not possible since ClickHouse requires PostgreSQL version 9 or above and the Redshift API is based on an earlier version (8.x).

To use this option, you need to set up a ClickHouse JDBC Bridge. ClickHouse JDBC Bridge is a standalone Java application that handles JDBC connectivity and acts as a proxy between the ClickHouse instance and the datasources. For this tutorial, we used a pre-populated Redshift instance with a sample database.

Deploy the ClickHouse JDBC Bridge. For more details, see our user guide on JDBC for External Datasources

Configure your Redshift datasource for ClickHouse JDBC Bridge. For example, /etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json {

"redshift-server" : {

"aliases" : [

"redshift"

] ,

"driverUrls" : [

"https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.4/redshift-jdbc42-2.1.0.4.jar"

] ,

"driverClassName" : "com.amazon.redshift.jdbc.Driver" ,

"jdbcUrl" : "jdbc:redshift://redshift-cluster-1.ckubnplpz1uv.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev" ,

"username" : "awsuser" ,

"password" : "<password>" ,

"maximumPoolSize" : 5

}

}

Once ClickHouse JDBC Bridge deployed and running, you can start querying your Redshift instance from ClickHouse SELECT *

FROM jdbc ( 'redshift' , 'select username, firstname, lastname from users limit 5' )

Query id: 1b7de211-c0f6-4117-86a2-276484f9f4c0



β”Œβ”€username─┬─firstname─┬─lastname─┐

β”‚ PGL08LJI β”‚ Vladimir β”‚ Humphrey β”‚

β”‚ XDZ38RDD β”‚ Barry β”‚ Roy β”‚

β”‚ AEB55QTM β”‚ Reagan β”‚ Hodge β”‚

β”‚ OWY35QYB β”‚ Tamekah β”‚ Juarez β”‚

β”‚ MSD36KVR β”‚ Mufutau β”‚ Watkins β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



5 rows in set. Elapsed: 0.438 sec.

SELECT *

FROM jdbc ( 'redshift' , 'select count(*) from sales' )

Query id: 2d0f957c-8f4e-43b2-a66a-cc48cc96237b



β”Œβ”€β”€count─┐

β”‚ 172456 β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



1 rows in set. Elapsed: 0.304 sec.