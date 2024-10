TPC-DS (2012)

Similar to the Star Schema Benchmark (SSB), TPC-DS is based on TPC-H, but it took the opposite route, i.e. it expanded the number of joins needed by storing the data in a complex snowflake schema (24 instead of 8 tables). The data distribution is skewed (e.g. normal and Poisson distributions). It includes 99 reporting and ad-hoc queries with random substitutions.

First, checkout the TPC-DS repository and compile the data generator:

git clone https://github.com/gregrahn/tpcds-kit.git

cd tpcds-kit/tools

make



Then, generate the data. Parameter -scale specifies the scale factor.

./dsdgen -scale 1



Then, generate the queries (use the same scale factor):

./dsqgen -DIRECTORY .. /query_templates/ -INPUT .. /query_templates/templates.lst -SCALE 1



Now create tables in ClickHouse. You can either use the original table definitions in tools/tpcds.sql or "tuned" table definitions with properly defined primary key indexes and LowCardinality-type column types where it makes sense.

CREATE TABLE call_center (

cc_call_center_sk Int64 ,

cc_call_center_id LowCardinality ( String ) ,

cc_rec_start_date Nullable ( Date ) ,

cc_rec_end_date Nullable ( Date ) ,

cc_closed_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cc_open_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cc_name LowCardinality ( String ) ,

cc_class LowCardinality ( String ) ,

cc_employees Int32 ,

cc_sq_ft Int32 ,

cc_hours LowCardinality ( String ) ,

cc_manager LowCardinality ( String ) ,

cc_mkt_id Int32 ,

cc_mkt_class LowCardinality ( String ) ,

cc_mkt_desc LowCardinality ( String ) ,

cc_market_manager LowCardinality ( String ) ,

cc_division Int32 ,

cc_division_name LowCardinality ( String ) ,

cc_company Int32 ,

cc_company_name LowCardinality ( String ) ,

cc_street_number LowCardinality ( String ) ,

cc_street_name LowCardinality ( String ) ,

cc_street_type LowCardinality ( String ) ,

cc_suite_number LowCardinality ( String ) ,

cc_city LowCardinality ( String ) ,

cc_county LowCardinality ( String ) ,

cc_state LowCardinality ( String ) ,

cc_zip LowCardinality ( String ) ,

cc_country LowCardinality ( String ) ,

cc_gmt_offset Decimal ( 7 , 2 ) ,

cc_tax_percentage Decimal ( 7 , 2 ) ,

PRIMARY KEY ( cc_call_center_sk )

) ;



CREATE TABLE catalog_page (

cp_catalog_page_sk Int64 ,

cp_catalog_page_id LowCardinality ( String ) ,

cp_start_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cp_end_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cp_department LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

cp_catalog_number Nullable ( Int32 ) ,

cp_catalog_page_number Nullable ( Int32 ) ,

cp_description LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

cp_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( cp_catalog_page_sk )

) ;



CREATE TABLE catalog_returns (

cr_returned_date_sk Int32 ,

cr_returned_time_sk Int64 ,

cr_item_sk Int64 ,

cr_refunded_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_refunded_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_refunded_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_refunded_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_returning_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_returning_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_returning_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_returning_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_call_center_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_catalog_page_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_ship_mode_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_warehouse_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_reason_sk Nullable ( Int64 ) ,

cr_order_number Int64 ,

cr_return_quantity Nullable ( Int32 ) ,

cr_return_amount Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_return_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_return_amt_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_fee Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_return_ship_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_refunded_cash Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_reversed_charge Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_store_credit Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cr_net_loss Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

PRIMARY KEY ( cr_item_sk , cr_order_number )

) ;



CREATE TABLE catalog_sales (

cs_sold_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cs_sold_time_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

cs_bill_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_bill_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_bill_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_bill_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_call_center_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_catalog_page_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_ship_mode_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_warehouse_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_item_sk Int64 ,

cs_promo_sk Nullable ( Int64 ) ,

cs_order_number Int64 ,

cs_quantity Nullable ( Int32 ) ,

cs_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_discount_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_coupon_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_ext_ship_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_net_paid Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_net_paid_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_net_paid_inc_ship Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_net_paid_inc_ship_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

cs_net_profit Decimal ( 7 , 2 ) ,

PRIMARY KEY ( cs_item_sk , cs_order_number )

) ;



CREATE TABLE customer_address (

ca_address_sk Int64 ,

ca_address_id LowCardinality ( String ) ,

ca_street_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_street_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_street_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_suite_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_city LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_county LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_state LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_zip LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_country LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

ca_gmt_offset Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ca_location_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( ca_address_sk )

) ;



CREATE TABLE customer_demographics (

cd_demo_sk Int64 ,

cd_gender LowCardinality ( String ) ,

cd_marital_status LowCardinality ( String ) ,

cd_education_status LowCardinality ( String ) ,

cd_purchase_estimate Int32 ,

cd_credit_rating LowCardinality ( String ) ,

cd_dep_count Int32 ,

cd_dep_employed_count Int32 ,

cd_dep_college_count Int32 ,

PRIMARY KEY ( cd_demo_sk )

) ;



CREATE TABLE customer (

c_customer_sk Int64 ,

c_customer_id LowCardinality ( String ) ,

c_current_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

c_current_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

c_current_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

c_first_shipto_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

c_first_sales_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

c_salutation LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_first_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_last_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_preferred_cust_flag LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_birth_day Nullable ( Int32 ) ,

c_birth_month Nullable ( Int32 ) ,

c_birth_year Nullable ( Int32 ) ,

c_birth_country LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_login LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_email_address LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

c_last_review_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( c_customer_sk )

) ;



CREATE TABLE date_dim (

d_date_sk UInt32 ,

d_date_id LowCardinality ( String ) ,

d_date Date ,

d_month_seq UInt16 ,

d_week_seq UInt16 ,

d_quarter_seq UInt16 ,

d_year UInt16 ,

d_dow UInt16 ,

d_moy UInt16 ,

d_dom UInt16 ,

d_qoy UInt16 ,

d_fy_year UInt16 ,

d_fy_quarter_seq UInt16 ,

d_fy_week_seq UInt16 ,

d_day_name LowCardinality ( String ) ,

d_quarter_name LowCardinality ( String ) ,

d_holiday LowCardinality ( String ) ,

d_weekend LowCardinality ( String ) ,

d_following_holiday LowCardinality ( String ) ,

d_first_dom Int32 ,

d_last_dom Int32 ,

d_same_day_ly Int32 ,

d_same_day_lq Int32 ,

d_current_day LowCardinality ( String ) ,

d_current_week LowCardinality ( String ) ,

d_current_month LowCardinality ( String ) ,

d_current_quarter LowCardinality ( String ) ,

d_current_year LowCardinality ( String ) ,

PRIMARY KEY ( d_date_sk )

) ;



CREATE TABLE household_demographics (

hd_demo_sk Int64 ,

hd_income_band_sk Int64 ,

hd_buy_potential LowCardinality ( String ) ,

hd_dep_count Int32 ,

hd_vehicle_count Int32 ,

PRIMARY KEY ( hd_demo_sk )

) ;



CREATE TABLE income_band (

ib_income_band_sk Int64 ,

ib_lower_bound Int32 ,

ib_upper_bound Int32 ,

PRIMARY KEY ( ib_income_band_sk ) ,

) ;



CREATE TABLE inventory (

inv_date_sk UInt32 ,

inv_item_sk Int64 ,

inv_warehouse_sk Int64 ,

inv_quantity_on_hand Nullable ( Int32 )

PRIMARY KEY ( inv_date_sk , inv_item_sk , inv_warehouse_sk ) ,

) ;



CREATE TABLE item (

i_item_sk Int64 ,

i_item_id LowCardinality ( String ) ,

i_rec_start_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_rec_end_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_item_desc LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_current_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

i_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

i_brand_id Nullable ( Int32 ) ,

i_brand LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_class_id Nullable ( Int32 ) ,

i_class LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_category_id Nullable ( Int32 ) ,

i_category LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_manufact_id Nullable ( Int32 ) ,

i_manufact LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_size LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_formulation LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_color LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_units LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_container LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

i_manager_id Nullable ( Int32 ) ,

i_product_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( i_item_sk )

) ;



CREATE TABLE promotion (

p_promo_sk Int64 ,

p_promo_id LowCardinality ( String ) ,

p_start_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

p_end_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

p_item_sk Nullable ( Int64 ) ,

p_cost Nullable ( Decimal ( 15 , 2 ) ) ,

p_response_target Nullable ( Int32 ) ,

p_promo_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_dmail LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_email LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_catalog LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_tv LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_radio LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_press LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_event LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_demo LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_channel_details LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_purpose LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

p_discount_active LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( p_promo_sk )

) ;



CREATE TABLE reason (

r_reason_sk Int64 ,

r_reason_id LowCardinality ( String ) ,

r_reason_desc LowCardinality ( String ) ,

PRIMARY KEY ( r_reason_sk )

) ;



CREATE TABLE ship_mode (

sm_ship_mode_sk Int64 ,

sm_ship_mode_id LowCardinality ( String ) ,

sm_type LowCardinality ( String ) ,

sm_code LowCardinality ( String ) ,

sm_carrier LowCardinality ( String ) ,

sm_contract LowCardinality ( String ) ,

PRIMARY KEY ( sm_ship_mode_sk )

) ;



CREATE TABLE store_returns (

sr_returned_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

sr_return_time_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_item_sk Int64 ,

sr_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_store_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_reason_sk Nullable ( Int64 ) ,

sr_ticket_number Int64 ,

sr_return_quantity Nullable ( Int32 ) ,

sr_return_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_return_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_return_amt_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_fee Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_return_ship_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_refunded_cash Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_reversed_charge Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_store_credit Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

sr_net_loss Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

PRIMARY KEY ( sr_item_sk , sr_ticket_number )

) ;



CREATE TABLE store_sales (

ss_sold_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

ss_sold_time_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_item_sk Int64 ,

ss_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_store_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_promo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ss_ticket_number Int64 ,

ss_quantity Nullable ( Int32 ) ,

ss_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_ext_discount_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_ext_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_ext_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_ext_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_ext_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_coupon_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_net_paid Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_net_paid_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ss_net_profit Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

PRIMARY KEY ( ss_item_sk , ss_ticket_number )

) ;



CREATE TABLE store (

s_store_sk Int64 ,

s_store_id LowCardinality ( String ) ,

s_rec_start_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_rec_end_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_closed_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

s_store_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_number_employees Nullable ( Int32 ) ,

s_floor_space Nullable ( Int32 ) ,

s_hours LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_manager LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_market_id Nullable ( Int32 ) ,

s_geography_class LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_market_desc LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_market_manager LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_division_id Nullable ( Int32 ) ,

s_division_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_company_id Nullable ( Int32 ) ,

s_company_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_street_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_street_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_street_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_suite_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_city LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_county LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_state LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_zip LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_country LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

s_gmt_offset Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

s_tax_precentage Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

PRIMARY KEY ( s_store_sk )

) ;



CREATE TABLE time_dim (

t_time_sk UInt32 ,

t_time_id LowCardinality ( String ) ,

t_time UInt32 ,

t_hour UInt8 ,

t_minute UInt8 ,

t_second UInt8 ,

t_am_pm LowCardinality ( String ) ,

t_shift LowCardinality ( String ) ,

t_sub_shift LowCardinality ( String ) ,

t_meal_time LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

PRIMARY KEY ( t_time_sk )

) ;



CREATE TABLE warehouse (

w_warehouse_sk Int64 ,

w_warehouse_id LowCardinality ( String ) ,

w_warehouse_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_warehouse_sq_ft Nullable ( Int32 ) ,

w_street_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_street_name LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_street_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_suite_number LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_city LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_county LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_state LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_zip LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_country LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

w_gmt_offset Decimal ( 7 , 2 ) ,

PRIMARY KEY ( w_warehouse_sk )

) ;



CREATE TABLE web_page (

wp_web_page_sk Int64 ,

wp_web_page_id LowCardinality ( String ) ,

wp_rec_start_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

wp_rec_end_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

wp_creation_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

wp_access_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

wp_autogen_flag LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

wp_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

wp_url LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

wp_type LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

wp_char_count Nullable ( Int32 ) ,

wp_link_count Nullable ( Int32 ) ,

wp_image_count Nullable ( Int32 ) ,

wp_max_ad_count Nullable ( Int32 ) ,

PRIMARY KEY ( wp_web_page_sk )

) ;



CREATE TABLE web_returns (

wr_returned_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

wr_returned_time_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_item_sk Int64 ,

wr_refunded_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_refunded_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_refunded_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_refunded_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_returning_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_returning_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_returning_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_returning_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_web_page_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_reason_sk Nullable ( Int64 ) ,

wr_order_number Int64 ,

wr_return_quantity Nullable ( Int32 ) ,

wr_return_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_return_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_return_amt_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_fee Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_return_ship_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_refunded_cash Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_reversed_charge Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_account_credit Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

wr_net_loss Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

PRIMARY KEY ( wr_item_sk , wr_order_number )

) ;



CREATE TABLE web_sales (

ws_sold_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

ws_sold_time_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

ws_item_sk Int64 ,

ws_bill_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_bill_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_bill_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_bill_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_customer_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_cdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_hdemo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_addr_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_web_page_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_web_site_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_ship_mode_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_warehouse_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_promo_sk Nullable ( Int64 ) ,

ws_order_number Int64 ,

ws_quantity Nullable ( Int32 ) ,

ws_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_discount_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_sales_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_wholesale_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_list_price Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_coupon_amt Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_ext_ship_cost Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_net_paid Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_net_paid_inc_tax Nullable ( Decimal ( 7 , 2 ) ) ,

ws_net_paid_inc_ship Decimal ( 7 , 2 ) ,

ws_net_paid_inc_ship_tax Decimal ( 7 , 2 ) ,

ws_net_profit Decimal ( 7 , 2 ) ,

PRIMARY KEY ( ws_item_sk , ws_order_number )

) ;



CREATE TABLE web_site (

web_site_sk Int64 ,

web_site_id LowCardinality ( String ) ,

web_rec_start_date LowCardinality ( String ) ,

web_rec_end_date LowCardinality ( Nullable ( String ) ) ,

web_name LowCardinality ( String ) ,

web_open_date_sk UInt32 ,

web_close_date_sk Nullable ( UInt32 ) ,

web_class LowCardinality ( String ) ,

web_manager LowCardinality ( String ) ,

web_mkt_id Int32 ,

web_mkt_class LowCardinality ( String ) ,

web_mkt_desc LowCardinality ( String ) ,

web_market_manager LowCardinality ( String ) ,

web_company_id Int32 ,

web_company_name LowCardinality ( String ) ,

web_street_number LowCardinality ( String ) ,

web_street_name LowCardinality ( String ) ,

web_street_type LowCardinality ( String ) ,

web_suite_number LowCardinality ( String ) ,

web_city LowCardinality ( String ) ,

web_county LowCardinality ( String ) ,

web_state LowCardinality ( String ) ,

web_zip LowCardinality ( String ) ,

web_country LowCardinality ( String ) ,

web_gmt_offset Decimal ( 7 , 2 ) ,

web_tax_percentage Decimal ( 7 , 2 ) ,

PRIMARY KEY ( web_site_sk )

) ;



The data can be imported as follows:

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO call_center FORMAT CSV" < call_center.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_page FORMAT CSV" < catalog_page.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_returns FORMAT CSV" < catalog_returns.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_sales FORMAT CSV" < catalog_sales.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV" < customer.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer_address FORMAT CSV" < customer_address.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer_demographics FORMAT CSV" < customer_demographics.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO date_dim FORMAT CSV" < date_dim.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO household_demographics FORMAT CSV" < household_demographics.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO income_band FORMAT CSV" < income_band.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO inventory FORMAT CSV" < inventory.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO item FORMAT CSV" < item.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO promotion FORMAT CSV" < promotion.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO reason FORMAT CSV" < reason.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO ship_mode FORMAT CSV" < ship_mode.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store FORMAT CSV" < store.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store_returns FORMAT CSV" < store_returns.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store_sales FORMAT CSV" < store_sales.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO time_dim FORMAT CSV" < time_dim.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO warehouse FORMAT CSV" < warehouse.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_page FORMAT CSV" < web_page.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_returns FORMAT CSV" < web_returns.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_sales FORMAT CSV" < web_sales.tbl

clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_site FORMAT CSV" < web_site.tbl



Then run the generated queries.