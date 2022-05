AMPLab Big Data Benchmark

See https://amplab.cs.berkeley.edu/benchmark/

Sign up for a free account at https://aws.amazon.com. It requires a credit card, email, and phone number. Get a new access key at https://console.aws.amazon.com/iam/home?nc2=h_m_sc#security_credential

Run the following in the console:

$ sudo apt-get install s3cmd

$ mkdir tiny ; cd tiny ;

$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/tiny/ .

$ cd ..

$ mkdir 1node ; cd 1node ;

$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/1node/ .

$ cd ..

$ mkdir 5nodes ; cd 5nodes ;

$ s3cmd sync s3://big-data-benchmark/pavlo/text-deflate/5nodes/ .

$ cd ..



Run the following ClickHouse queries:

CREATE TABLE rankings_tiny

(

pageURL String ,

pageRank UInt32 ,

avgDuration UInt32

) ENGINE = Log ;



CREATE TABLE uservisits_tiny

(

sourceIP String ,

destinationURL String ,

visitDate Date ,

adRevenue Float32 ,

UserAgent String ,

cCode FixedString ( 3 ) ,

lCode FixedString ( 6 ) ,

searchWord String ,

duration UInt32

) ENGINE = MergeTree ( visitDate , visitDate , 8192 ) ;



CREATE TABLE rankings_1node

(

pageURL String ,

pageRank UInt32 ,

avgDuration UInt32

) ENGINE = Log ;



CREATE TABLE uservisits_1node

(

sourceIP String ,

destinationURL String ,

visitDate Date ,

adRevenue Float32 ,

UserAgent String ,

cCode FixedString ( 3 ) ,

lCode FixedString ( 6 ) ,

searchWord String ,

duration UInt32

) ENGINE = MergeTree ( visitDate , visitDate , 8192 ) ;



CREATE TABLE rankings_5nodes_on_single

(

pageURL String ,

pageRank UInt32 ,

avgDuration UInt32

) ENGINE = Log ;



CREATE TABLE uservisits_5nodes_on_single

(

sourceIP String ,

destinationURL String ,

visitDate Date ,

adRevenue Float32 ,

UserAgent String ,

cCode FixedString ( 3 ) ,

lCode FixedString ( 6 ) ,

searchWord String ,

duration UInt32

) ENGINE = MergeTree ( visitDate , visitDate , 8192 ) ;



Go back to the console:

$ for i in tiny/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_tiny FORMAT CSV" ; done

$ for i in tiny/uservisits/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO uservisits_tiny FORMAT CSV" ; done

$ for i in 1node/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_1node FORMAT CSV" ; done

$ for i in 1node/uservisits/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO uservisits_1node FORMAT CSV" ; done

$ for i in 5nodes/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_5nodes_on_single FORMAT CSV" ; done

$ for i in 5nodes/uservisits/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO uservisits_5nodes_on_single FORMAT CSV" ; done



Queries for obtaining data samples:

SELECT pageURL , pageRank FROM rankings_1node WHERE pageRank > 1000



SELECT substring ( sourceIP , 1 , 8 ) , sum ( adRevenue ) FROM uservisits_1node GROUP BY substring ( sourceIP , 1 , 8 )



SELECT

sourceIP ,

sum ( adRevenue ) AS totalRevenue ,

avg ( pageRank ) AS pageRank

FROM rankings_1node ALL INNER JOIN

(

SELECT

sourceIP ,

destinationURL AS pageURL ,

adRevenue

FROM uservisits_1node

WHERE ( visitDate > '1980-01-01' ) AND ( visitDate < '1980-04-01' )

) USING pageURL

GROUP BY sourceIP

ORDER BY totalRevenue DESC

LIMIT 1



