Installing chDB for NodeJS

Install libchdb:

curl -sL https://lib.chdb.io | bash



npm i chdb



You can leverage the power of chdb in your NodeJS applications by importing and using the chdb-node module:

const { query , Session } = require ( "chdb" ) ;



var ret ;





ret = query ( "SELECT version(), 'Hello chDB', chdb()" , "CSV" ) ;

console . log ( "Standalone Query Result:" , ret ) ;







const session = new Session ( "./chdb-node-tmp" ) ;

ret = session . query ( "SELECT 123" , "CSV" )

console . log ( "Session Query Result:" , ret ) ;

ret = session . query ( "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testdb;" +

"CREATE TABLE IF NOT EXISTS testdb.testtable (id UInt32) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;" ) ;



session . query ( "USE testdb; INSERT INTO testtable VALUES (1), (2), (3);" )



ret = session . query ( "SELECT * FROM testtable;" )

console . log ( "Session Query Result:" , ret ) ;





session . cleanup ( ) ;