Build on Linux for E2K

ClickHouse has very experimental support for E2K (Elbrus-2000), and can only be compiled in native mode with minimal configuration using e2k custom-built libraries such as boost, croaring, libunwind, zstd.
Build ClickHouse
The llvm version required for building must be greater than or equal to 20.1.8.
cd ClickHouse
mkdir build-e2k
cmake -DCMAKE_CROSSCOMPILING=OFF -DCOMPILER_CACHE=disabled \
-DCMAKE_C_COMPILER=/usr/lib/llvm-20/bin/clang -DCMAKE_CXX_COMPILER=/usr/lib/llvm-20/bin/clang++ \
-DLLD_PATH=/usr/lib/llvm-20/bin/ld.lld \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-DGLIBC_COMPATIBILITY=OFF -DENABLE_JEMALLOC=OFF -DENABLE_LIBRARIES=OFF \
-DENABLE_SSL=OFF -DWERROR=OFF -DUSE_SIMDJSON=OFF -DENABLE_TESTS=OFF -DBOOST_USE_UCONTEXT=ON ..
ninja -j8
The resulting binary will run only on Linux with the E2K CPU architecture.