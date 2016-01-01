The ClickHouse CLI (
clickhousectl) is a unified command-line tool for managing ClickHouse Cloud resources and local development with ClickHouse.
Installation
curl https://clickhouse.com/cli | sh
A
chctl alias is also created automatically for convenience.
Cloud management
Authenticate with ClickHouse Cloud and manage your services directly from the command line.
Authentication
This prompts for your API key and secret, and saves them to
.clickhouse/credentials.json (project-local, git-ignored).
You can also use environment variables:
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
Services
# List services
clickhousectl cloud service list
# Create a service
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Scale a service
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Delete a service
clickhousectl cloud service delete <service-id>
Organizations
clickhousectl cloud org list
clickhousectl cloud org get <org-id>
API keys
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id>
clickhousectl cloud key delete <key-id>
Members and invitations
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud invitation create --email [email protected] --role-id <role-id>
Backups
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
JSON output
Use the
--json flag to get JSON-formatted responses from any cloud command:
clickhousectl cloud --json service list
Local development
The CLI also manages local ClickHouse installations and servers. See the quick install page for getting started with local development.
Requirements