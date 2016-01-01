ClickHouse CLI

# List services clickhousectl cloud service list # Create a service clickhousectl cloud service create --name my-service \ --provider aws \ --region us-east-1 # Get service details clickhousectl cloud service get <service-id> # Scale a service clickhousectl cloud service scale <service-id> \ --min-replica-memory-gb 24 \ --max-replica-memory-gb 48 \ --num-replicas 3 # Start/stop a service clickhousectl cloud service start <service-id> clickhousectl cloud service stop <service-id> # Delete a service clickhousectl cloud service delete <service-id>