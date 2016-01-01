ClickHouse Operator API reference
This document provides detailed API reference for the ClickHouse Operator custom resources.
ClickHouseCluster
ClickHouseCluster is the schema for the ClickHouse cluster API.
API version and Kind
ClickHouseClusterSpec
ClickHouseClusterSpec defines the desired state of a ClickHouse cluster.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
replicas
*int32
|No
3
|Number of replicas in a single shard. Must be >= 0.
shards
*int32
|No
1
|Number of shards in the cluster. Must be >= 0.
keeperClusterRef
LocalObjectReference
|Yes
|-
|Reference to the KeeperCluster used for coordination.
podTemplate
PodTemplateSpec
|No
|-
|Parameters for the pod spec.
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|No
|See defaults
|Parameters for the ClickHouse container spec.
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|Yes
|-
|Storage configuration for data volumes.
labels
map[string]string
|No
|-
|Additional labels added to all resources.
annotations
map[string]string
|No
|-
|Additional annotations added to all resources.
settings
ClickHouseConfig
|No
|-
|ClickHouse configuration parameters.
Example
ClickHouseConfig
ClickHouse configuration parameters.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
defaultUserPassword
*DefaultPasswordSelector
|No
|-
|Password for the 'default' user from a Secret or ConfigMap.
logger
LoggerConfig
|No
|See defaults
|Logger configuration.
tls
ClusterTLSSpec
|No
|-
|TLS settings for ClickHouse.
enableDatabaseSync
bool
|No
true
|Enable synchronization of databases to new replicas.
extraConfig
runtime.RawExtension
|No
|-
|Additional ClickHouse configuration (merged with defaults).
extraUsersConfig
runtime.RawExtension
|No
|-
|Additional ClickHouse users configuration (merged with defaults).
ClickHouseClusterStatus
ClickHouseClusterStatus defines the observed state of a ClickHouse cluster.
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|Current conditions of the cluster.
observedGeneration
int64
|Most recently observed generation.
replicas
int32
|Number of replicas currently running.
readyReplicas
int32
|Number of ready replicas.
configurationRevision
string
|Target configuration revision applied by the operator.
statefulSetRevision
string
|Target StatefulSet controller revision.
currentRevision
string
|Last applied cluster spec revision.
updateRevision
string
|Last requested cluster spec revision.
KeeperCluster
KeeperCluster is the schema for the ClickHouse Keeper cluster API.
API Version and Kind
KeeperClusterSpec
KeeperClusterSpec defines the desired state of a Keeper cluster.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
replicas
*int32
|No
3
|Number of replicas. Must be an odd number: 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, or 15.
podTemplate
PodTemplateSpec
|No
|-
|Parameters for the pod spec.
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|No
|See defaults
|Parameters for the Keeper container spec.
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|Yes
|-
|Storage configuration for data volumes.
labels
map[string]string
|No
|-
|Additional labels added to all resources.
annotations
map[string]string
|No
|-
|Additional annotations added to all resources.
settings
KeeperConfig
|No
|-
|Keeper configuration parameters.
Example
KeeperConfig
Keeper configuration parameters.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
logger
LoggerConfig
|No
|See defaults
|Logger configuration.
tls
ClusterTLSSpec
|No
|-
|TLS settings for Keeper.
extraConfig
runtime.RawExtension
|No
|-
|Additional Keeper configuration (merged with defaults).
KeeperClusterStatus
KeeperClusterStatus defines the observed state of a Keeper cluster.
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|Current conditions of the cluster.
observedGeneration
int64
|Most recently observed generation.
replicas
int32
|Number of replicas currently running.
readyReplicas
int32
|Number of ready replicas.
configurationRevision
string
|Target configuration revision applied by the operator.
statefulSetRevision
string
|Target StatefulSet controller revision.
currentRevision
string
|Last applied cluster spec revision.
updateRevision
string
|Last requested cluster spec revision.
Common Types
PodTemplateSpec
Parameters for pod configuration.
|Field
|Type
|Required
|Description
topologyZoneKey
string
|No
|Kubernetes topology key for zone distribution (e.g.,
topology.kubernetes.io/zone).
nodeHostnameKey
string
|No
|Kubernetes label key for node hostname (e.g.,
kubernetes.io/hostname).
nodeSelector
map[string]string
|No
|Node selector for pod placement.
affinity
corev1.Affinity
|No
|Pod affinity/anti-affinity rules.
tolerations
[]corev1.Toleration
|No
|Tolerations for tainted nodes.
securityContext
*corev1.PodSecurityContext
|No
|Pod security context.
Example
ContainerTemplateSpec
Parameters for container configuration.
|Field
|Type
|Required
|Description
image
ContainerImage
|No
|Container image configuration.
imagePullPolicy
corev1.PullPolicy
|No
|Image pull policy (Always, IfNotPresent, Never).
resources
corev1.ResourceRequirements
|No
|CPU and memory resource requirements.
env
[]corev1.EnvVar
|No
|Environment variables.
volumeMounts
[]corev1.VolumeMount
|No
|Additional volume mounts.
securityContext
*corev1.SecurityContext
|No
|Container security context.
Example
ContainerImage
Container image specification.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
repository
string
|No
|ClickHouse:
clickhouse/clickhouse-server
Keeper:
clickhouse/clickhouse-keeper
|Container image repository.
tag
string
|No
latest
|Image tag.
ClusterTLSSpec
TLS configuration for clusters.
|Field
|Type
|Required
|Description
enabled
bool
|No
|Enable TLS.
required
bool
|No
|Require TLS for all connections (disables insecure endpoints).
serverCertSecret
corev1.LocalObjectReference
|No
|Secret containing server certificate (tls.crt, tls.key).
caBundle
*SecretKeySelector
|No
|Secret containing CA bundle for verification.
Example
LoggerConfig
Logger configuration for ClickHouse and Keeper.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
logToFile
bool
|No
true
|Write logs to file.
level
string
|No
"trace"
|Log level: trace, debug, information, warning, error.
size
string
|No
"1000M"
|Maximum log file size.
count
int
|No
50
|Number of log files to keep.
Example
DefaultPasswordSelector
Reference to a Secret or ConfigMap key containing a password.
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
passwordType
string
|No
plaintext
|Type of password encoding. Possible values:
plaintext,
sha256_password,
sha256_hash,
double_sha1_password,
double_sha1_hash. See ClickHouse documentation for details.
secret
*SecretKeySelector
|No
|-
|Select password from a Secret key. Mutually exclusive with
configMap.
configMap
*ConfigMapKeySelector
|No
|-
|Select password from a ConfigMap key. Mutually exclusive with
secret.
You must specify either
secret OR
configMap, not both.
Example with Secret (Recommended)
Example with SHA256
Example with ConfigMap
Default Values
ClickHouse Defaults
|Setting
|Default Value
|Replicas
3
|Shards
1
|Image Repository
clickhouse/clickhouse-server
|Image Tag
latest
|Image Pull Policy
IfNotPresent
|CPU Request
2
|CPU Limit
4
|Memory Request
4Gi
|Memory Limit
8Gi
|Logger Level
trace
|Logger Log to File
true
|Logger Size
1000M
|Logger Count
50
|Enable Database Sync
true
Keeper Defaults
|Setting
|Default Value
|Replicas
3
|Image Repository
clickhouse/clickhouse-keeper
|Image Tag
latest
|Image Pull Policy
IfNotPresent
|CPU Request
500m
|CPU Limit
1
|Memory Request
512Mi
|Memory Limit
1Gi
|Logger Level
trace
|Logger Log to File
true
|Logger Size
1000M
|Logger Count
50
Conditions
ClickHouseCluster conditions
|Type
|Description
SpecValid
|Whether ClickHouseCluster CustomResource passes validation. Useful in deployments without webhooks
ReconcileSucceeded
|The success of the last reconciliation cycle
ReplicaStartupSucceeded
|Whether all replicas of the ClickHouseCluster are able to start.
Healthy
|Readiness of all requested replicas.
ClusterSizeAligned
|Cluster have the same amount of replicas/shards as requested.
ConfigurationInSync
|Represents Configuration deployment state
Ready
|ClickHouseCluster is ready to serve client requests. At least one replica in every shard is Ready
SchemaInSync
|All replicas have the same database schema after scaling operations.
KeeperCluster conditions
|Type
|Description
SpecValid
|Whether KeeperCluster CustomResource passes validation. Useful in deployments without webhooks
ReconcileSucceeded
|The success of the last reconciliation cycle
ReplicaStartupSucceeded
|Whether all replicas of the KeeperCluster are able to start.
Healthy
|Readiness of all requested replicas.
ClusterSizeAligned
|Cluster have the same amount of replicas as requested.
ConfigurationInSync
|Represents Configuration deployment state
Ready
|KeeperCluster is ready to serve client requests. Leader elected.