DataStore Logging
DataStore uses Python's standard logging module. This guide shows how to configure logging for debugging.
Quick Start
Log Levels
|Level
|Value
|Description
DEBUG
|10
|Detailed information for debugging
INFO
|20
|General operational information
WARNING
|30
|Warning messages (default)
ERROR
|40
|Error messages
CRITICAL
|50
|Critical failures
Setting Log Level
Log Format
Simple Format (Default)
Output:
Verbose Format
Output:
What Gets Logged
DEBUG Level
- SQL queries generated
- Execution engine selection
- Cache operations (hits/misses)
- Operation timings
- Data source information
INFO Level
- Major operation completions
- Configuration changes
- Data source connections
WARNING Level
- Deprecated feature usage
- Performance warnings
- Non-critical issues
ERROR Level
- Query execution failures
- Connection errors
- Data conversion errors
Custom Logging Configuration
Using Python Logging
Log to File
Suppress Logging
Debugging Scenarios
Debug SQL Generation
Log output:
Debug Engine Selection
Log output:
Debug Cache Operations
Debug Performance Issues
Log output:
Production Configuration
Recommended Settings
Log Rotation
Environment Variables
You can also configure logging via environment variables:
Summary
|Task
|Command
|Enable debug
config.enable_debug()
|Set level
config.set_log_level(logging.DEBUG)
|Set format
config.set_log_format("verbose")
|Log to file
|Use Python logging handlers
|Suppress logs
config.set_log_level(logging.CRITICAL)