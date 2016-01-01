DataStore Aggregation Functions
DataStore provides comprehensive aggregation and window function support, leveraging ClickHouse's powerful SQL aggregation capabilities.
Basic Aggregations
Built-in Methods
|Method
|SQL Equivalent
|Description
sum()
SUM()
|Sum of values
mean()
AVG()
|Average/mean
count()
COUNT()
|Count non-null values
min()
MIN()
|Minimum value
max()
MAX()
|Maximum value
median()
MEDIAN()
|Median value
std()
stddevPop()
|Standard deviation
var()
varPop()
|Variance
nunique()
COUNT(DISTINCT)
|Count unique values
Examples:
GroupBy Aggregations
Single Aggregation
Multiple Aggregations
Named Aggregations
Multiple GroupBy Keys
Statistical Aggregations
|Method
|SQL Equivalent
|Description
quantile(q)
quantile(q)
|q-th quantile (0-1)
skew()
skewPop()
|Skewness
kurt()
kurtPop()
|Kurtosis
corr()
corr()
|Correlation
cov()
covar()
|Covariance
sem()
|-
|Standard error of mean
Examples:
Conditional Aggregations
ClickHouse-specific conditional aggregation functions.
|Function
|ClickHouse
|Description
sum_if(cond)
sumIf()
|Sum where condition
count_if(cond)
countIf()
|Count where condition
avg_if(cond)
avgIf()
|Average where condition
min_if(cond)
minIf()
|Min where condition
max_if(cond)
maxIf()
|Max where condition
Examples:
Collection Aggregations
ClickHouse-specific functions that collect values.
|Function
|ClickHouse
|Description
group_array()
groupArray()
|Collect into array
group_uniq_array()
groupUniqArray()
|Collect unique into array
group_concat(sep)
groupConcat()
|Concatenate strings
top_k(n)
topK(n)
|Top K frequent values
any()
any()
|Any value
any_last()
anyLast()
|Last value
first_value()
first_value()
|First value in order
last_value()
last_value()
|Last value in order
Examples:
Window Functions
Ranking Functions
|Function
|SQL
|Description
row_number()
ROW_NUMBER()
|Sequential row number
rank()
RANK()
|Rank with gaps
dense_rank()
DENSE_RANK()
|Rank without gaps
ntile(n)
NTILE(n)
|Divide into n buckets
percent_rank()
PERCENT_RANK()
|Percentile rank (0-1)
cume_dist()
CUME_DIST()
|Cumulative distribution
Examples:
Value Functions
|Function
|SQL
|Description
lag(n)
LAG(col, n)
|Previous row value
lead(n)
LEAD(col, n)
|Next row value
first_value()
FIRST_VALUE()
|First value in window
last_value()
LAST_VALUE()
|Last value in window
nth_value(n)
NTH_VALUE(col, n)
|Nth value in window
Examples:
Cumulative Functions
|Method
|Description
cumsum()
|Cumulative sum
cummax()
|Cumulative maximum
cummin()
|Cumulative minimum
cumprod()
|Cumulative product
diff(n)
|Difference from n rows back
pct_change(n)
|Percent change from n rows back
Examples:
Rolling Windows
F Namespace
The
F namespace provides access to ClickHouse functions.
Import
Using F Functions
F with Window Functions
Common Aggregation Patterns
Top N per Group
Running Total
Moving Average
Year-over-Year Comparison
Percentile Ranking
Aggregation Methods Summary
|Category
|Methods
|Basic
sum,
mean,
count,
min,
max,
median
|Statistical
std,
var,
quantile,
skew,
kurt,
corr,
cov
|Conditional
sum_if,
count_if,
avg_if,
min_if,
max_if
|Collection
group_array,
group_uniq_array,
group_concat,
top_k
|Ranking
row_number,
rank,
dense_rank,
ntile,
percent_rank
|Value
lag,
lead,
first_value,
last_value,
nth_value
|Cumulative
cumsum,
cummax,
cummin,
cumprod,
diff,
pct_change
|Rolling
rolling().mean/sum/std/...,
expanding().mean/sum/...