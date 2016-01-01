Skip to main content
DataStore Aggregation Functions

DataStore provides comprehensive aggregation and window function support, leveraging ClickHouse's powerful SQL aggregation capabilities.

Basic Aggregations

Built-in Methods

MethodSQL EquivalentDescription
sum()SUM()Sum of values
mean()AVG()Average/mean
count()COUNT()Count non-null values
min()MIN()Minimum value
max()MAX()Maximum value
median()MEDIAN()Median value
std()stddevPop()Standard deviation
var()varPop()Variance
nunique()COUNT(DISTINCT)Count unique values

Examples:

from chdb import datastore as pd

ds = pd.read_csv("sales.csv")

# Single column aggregation
total = ds['amount'].sum()
average = ds['amount'].mean()
count = ds['amount'].count()

# All aggregations
print(ds['amount'].sum())    # Total
print(ds['amount'].mean())   # Average
print(ds['amount'].std())    # Standard deviation
print(ds['amount'].median()) # Median
print(ds['amount'].nunique()) # Unique count

GroupBy Aggregations

Single Aggregation

# Group by and aggregate
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()
result = ds.groupby('region')['sales'].mean()

Multiple Aggregations

# Dictionary syntax
result = ds.groupby('category').agg({
    'amount': 'sum',
    'quantity': 'mean',
    'order_id': 'count'
})

# List of aggregations per column
result = ds.groupby('category').agg({
    'amount': ['sum', 'mean', 'max'],
    'quantity': ['sum', 'count']
})

Named Aggregations

# Named aggregation (pandas style)
result = ds.groupby('region').agg(
    total_amount=('amount', 'sum'),
    avg_quantity=('quantity', 'mean'),
    order_count=('order_id', 'count'),
    max_price=('price', 'max')
)

Multiple GroupBy Keys

# Group by multiple columns
result = ds.groupby(['region', 'category']).agg({
    'amount': 'sum',
    'quantity': 'sum'
})

Statistical Aggregations

MethodSQL EquivalentDescription
quantile(q)quantile(q)q-th quantile (0-1)
skew()skewPop()Skewness
kurt()kurtPop()Kurtosis
corr()corr()Correlation
cov()covar()Covariance
sem()-Standard error of mean

Examples:

# Quantiles
q50 = ds['amount'].quantile(0.5)  # Median
q95 = ds['amount'].quantile(0.95) # 95th percentile

# Multiple quantiles
quantiles = ds['amount'].quantile([0.25, 0.5, 0.75])

# Correlation between columns
correlation = ds[['sales', 'marketing_spend']].corr()

Conditional Aggregations

ClickHouse-specific conditional aggregation functions.

FunctionClickHouseDescription
sum_if(cond)sumIf()Sum where condition
count_if(cond)countIf()Count where condition
avg_if(cond)avgIf()Average where condition
min_if(cond)minIf()Min where condition
max_if(cond)maxIf()Max where condition

Examples:

from chdb.datastore import F, Field

# Sum only high value orders
high_value_sum = F.sum_if(Field('amount'), Field('amount') > 1000)

# Count active users
active_count = F.count_if(Field('status') == 'active')

# In groupby context
result = ds.groupby('region').agg({
    'total': ('amount', 'sum'),
    'high_value': ('amount', F.sum_if(Field('amount') > 1000)),
})

Collection Aggregations

ClickHouse-specific functions that collect values.

FunctionClickHouseDescription
group_array()groupArray()Collect into array
group_uniq_array()groupUniqArray()Collect unique into array
group_concat(sep)groupConcat()Concatenate strings
top_k(n)topK(n)Top K frequent values
any()any()Any value
any_last()anyLast()Last value
first_value()first_value()First value in order
last_value()last_value()Last value in order

Examples:

from chdb.datastore import F, Field

# Collect all tags per category
result = ds.groupby('category').agg({
    'all_tags': ('tag', F.group_array()),
    'unique_tags': ('tag', F.group_uniq_array())
})

# Get top 5 products per region
result = ds.groupby('region').agg({
    'top_products': ('product_id', F.top_k(5))
})

Window Functions

Ranking Functions

FunctionSQLDescription
row_number()ROW_NUMBER()Sequential row number
rank()RANK()Rank with gaps
dense_rank()DENSE_RANK()Rank without gaps
ntile(n)NTILE(n)Divide into n buckets
percent_rank()PERCENT_RANK()Percentile rank (0-1)
cume_dist()CUME_DIST()Cumulative distribution

Examples:

from chdb.datastore import F, Field

# Add row number
ds['row_num'] = F.row_number().over(order_by='date')

# Rank within groups
ds['rank'] = F.rank().over(
    partition_by='category',
    order_by='sales'
)

# Dense rank (no gaps)
ds['dense_rank'] = F.dense_rank().over(
    partition_by='region',
    order_by=('revenue', 'desc')
)

# Divide into quartiles
ds['quartile'] = F.ntile(4).over(order_by='score')

Value Functions

FunctionSQLDescription
lag(n)LAG(col, n)Previous row value
lead(n)LEAD(col, n)Next row value
first_value()FIRST_VALUE()First value in window
last_value()LAST_VALUE()Last value in window
nth_value(n)NTH_VALUE(col, n)Nth value in window

Examples:

# Previous and next value
ds['prev_price'] = F.lag('price', 1).over(order_by='date')
ds['next_price'] = F.lead('price', 1).over(order_by='date')

# First and last in partition
ds['first_order'] = F.first_value('amount').over(
    partition_by='customer_id',
    order_by='date'
)

Cumulative Functions

MethodDescription
cumsum()Cumulative sum
cummax()Cumulative maximum
cummin()Cumulative minimum
cumprod()Cumulative product
diff(n)Difference from n rows back
pct_change(n)Percent change from n rows back

Examples:

# Cumulative calculations
ds['running_total'] = ds['amount'].cumsum()
ds['running_max'] = ds['amount'].cummax()

# With grouping
ds['group_cumsum'] = ds.groupby('category')['amount'].cumsum()

# Period over period
ds['daily_diff'] = ds['sales'].diff(1)
ds['pct_change'] = ds['sales'].pct_change(1)

Rolling Windows

# Rolling window aggregations
ds['rolling_avg'] = ds['price'].rolling(window=7).mean()
ds['rolling_sum'] = ds['amount'].rolling(window=30).sum()
ds['rolling_std'] = ds['value'].rolling(window=10).std()

# Expanding windows
ds['expanding_max'] = ds['price'].expanding().max()
ds['expanding_sum'] = ds['amount'].expanding().sum()

F Namespace

The F namespace provides access to ClickHouse functions.

Import

from chdb.datastore import F, Field

Using F Functions

# Aggregations
F.sum(Field('amount'))
F.avg(Field('price'))
F.count(Field('id'))

# Statistical
F.quantile(Field('value'), 0.95)
F.stddev_pop(Field('score'))
F.corr(Field('x'), Field('y'))

# Conditional
F.sum_if(Field('amount'), Field('status') == 'completed')
F.count_if(Field('is_active'))

# String
F.length(Field('name'))
F.upper(Field('text'))

# Date/Time
F.to_year(Field('date'))
F.date_diff('day', Field('start'), Field('end'))

# Array
F.array_sum(Field('values'))
F.array_avg(Field('scores'))

# Math
F.abs(Field('delta'))
F.round(Field('price'), 2)
F.floor(Field('value'))
F.ceil(Field('value'))

F with Window Functions

# Define window frame
window = F.window(
    partition_by='category',
    order_by='date',
    rows_between=(-7, 0)  # Current row and 7 preceding
)

ds['rolling_avg'] = F.avg(Field('price')).over(window)

Common Aggregation Patterns

Top N per Group

# Top 3 products per category by sales
result = (ds
    .assign(rank=F.row_number().over(
        partition_by='category',
        order_by=('sales', 'desc')
    ))
    .filter(ds['rank'] <= 3)
)

Running Total

# Running total of sales
ds['running_total'] = F.sum('amount').over(
    order_by='date',
    rows_between=(None, 0)  # All rows up to current
)

Moving Average

# 7-day moving average
ds['ma_7'] = F.avg('price').over(
    order_by='date',
    rows_between=(-6, 0)
)

Year-over-Year Comparison

# YoY comparison
ds['prev_year_sales'] = F.lag('sales', 12).over(
    partition_by='product_id',
    order_by='month'
)
ds['yoy_growth'] = (ds['sales'] - ds['prev_year_sales']) / ds['prev_year_sales']

Percentile Ranking

# Rank customers by total spend
ds['spend_percentile'] = F.percent_rank().over(order_by='total_spend')

Aggregation Methods Summary

CategoryMethods
Basicsum, mean, count, min, max, median
Statisticalstd, var, quantile, skew, kurt, corr, cov
Conditionalsum_if, count_if, avg_if, min_if, max_if
Collectiongroup_array, group_uniq_array, group_concat, top_k
Rankingrow_number, rank, dense_rank, ntile, percent_rank
Valuelag, lead, first_value, last_value, nth_value
Cumulativecumsum, cummax, cummin, cumprod, diff, pct_change
Rollingrolling().mean/sum/std/..., expanding().mean/sum/...