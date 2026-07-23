مسرد المصطلحات
الكلمات والعبارات الشائعة الاستخدام في ClickHouse وتعريفاتها.
أجزاء الجدول
تعرّف على ماهية أجزاء الجدول في ClickHouse.
تقسيمات الجدول
تعرّف على ماهية تقسيمات الجدول والغرض من استخدامها.
دمج أجزاء الجدول
تعرّف على ماهية عمليات دمج أجزاء الجدول والغرض منها.
الفهارس الأساسية
كيف يساعد الفهرس الأساسي المتناثر في ClickHouse على تخطي البيانات غير الضرورية بكفاءة أثناء تنفيذ الاستعلام.
التوازي في الاستعلامات
كيف ينجز ClickHouse تنفيذ الاستعلامات على نحوٍ متوازٍ باستخدام مسارات المعالجة وإعداد
max_threads.
نظرة عامة على المعمارية
نظرة أكاديمية موجزة على جميع مكونات معمارية ClickHouse، استنادًا إلى ورقتنا العلمية المقدَّمة في VLDB 2024.