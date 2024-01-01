ClickHouse + Kakao Lunch & Learn

날짜: 1월 29일(목)

시간: 오후 12:00 – 1:30

장소: 경기 성남시 분당구 판교역로 166 카카오 판교아지트 지하1층 세미나홀



카카오 엔지니어와 데이터 팀만을 위해 마련된 ClickHouse + Kakao Lunch & Learn에 여러분을 초대합니다! 맛있는 점심과 함께 ClickHouse가 제공하는 압도적인 속도, 확장성, 실시간 분석 성능을 직접 확인해 보세요. 또한 카카오 엔지니어가 참여해 자팀의 ClickHouse 도입 여정, 경험에서 얻은 인사이트, 앞으로의 방향을 공유합니다. 이번 세션에서는 카카오의 데이터 니즈에 맞춘 실제 활용 사례, 베스트 프랙티스, 아키텍처 인사이트를 집중적으로 다룹니다.

세션 안내:

11:30 AM: 등록 및 점심 식사

12:15 PM: 초고속 분석을 위한 ClickHouse 소개 세션 발표자: 이기훈, ClickHouse 이사

12:45 PM: 잘된 점, 실패한 점, 그리고 우리가 얻은 교훈 발표자: 최영록, Kakao 데이터 엔지니어

1:15 PM: AMA Q&A 세션

세션 상세:

초고속 분석을 위한 ClickHouse 소개 세션



Netflix, Tesla, Anthropic, Canva, Sony와 같은 기업들이 어떻게 ClickHouse로 실시간 분석을 구현하고 있는지 이 단독 세션에서 확인해 보세요. 이번 시간에는 ClickHouse가 행동 분석과 제품 계측부터 observability, AI/ML 파이프라인, 데이터 웨어하우징, 시계열 workload, 대규모 로그 분석까지 다양한 사용 사례에서 어떻게 뛰어난 성능을 발휘하는지 살펴봅니다. 또한 엔지니어링 팀들이 ClickHouse를 선택하는 이유—비교할 수 없는 속도, 효율성, 그리고 단순함—와 이러한 능력이 여러분의 데이터 생태계에 어떤 가치를 즉시 제공할 수 있는지 알아보게 될 것입니다.



잘된 점, 실패한 점, 그리고 우리가 얻은 교훈



Kakao Observability 전환 과정에서 ClickHouse를 핵심 스토리지로 도입하며 많은 시행착오를 겪었습니다.

이 발표에서는 ClickHouse를 Observability Storage로 실제 운영하면서 무엇이 잘 작동했는지, 무엇이 실패했는지, 그리고 그 과정에서 얻은 실무적인 교훈을 공유합니다.

이상적인 아키텍처보다, 현실적인 선택과 판단의 기록을 중심으로 이야기합니다.

자리를 예약하시려면 등록해 주세요.